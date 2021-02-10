المشهد اليمني الأول

اطاح النظام الإماراتي اليوم بوزير الخارجية أنور قرقاش من منصبه وذلك في ما وصفه النظام تعديل وزاري مصغر. وتأتي الاقالة عقب تصريحات لقرقاش ابدى خلالها رغبه في تطبيع العلاقات مع تركيا وهو ما اعتبره مراقبون خط احمر لايمكن تجاوزه في السياسة الاماراتية.

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،اليوم الاربعاء، إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية بضم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة، ويغادرها أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة.