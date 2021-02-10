المشهد اليمني الأول

أقر اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي تشكيل لجان وفرق عمل الحملة الوطنية لدعم وتشجيع المنتج المحلي ” صنع في اليمن “.

واستعرض الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني مهام اللجان وفرق العمل وإعداد الخطط والبرامج والأنشطة التي ستتضمنها الحملة لدعم وتشجيع المنتج المحلي “صنع في اليمن” التي تنفذها الوزارة.

وأقر الاجتماع تدشين الحملة بإقامة معرض للمنتجات والصناعات المحلية في منتصف شعبان المقبل والتجهيز لدعوة الجهات التي ستشارك في المعرض من الشركات والمصانع والمنتجين والأسر المنتجة.

وفي الاجتماع أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية الحملة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات اليمنية,لافتا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة لترسيخ ثقافة دعم المنتج الوطني بالإضافة إلى دعم حضور المنتج الوطني في الأسواق المحلية.

وحث اللجان وفرق العمل على استكمال خططها وتقديمها لإقرارها في الاجتماع القادم.. داعيا وسائل الإعلام إلى التفاعل مع أنشطة وبرامج الحملة والترويج للمنتج المحلي والصناعات الوطنية.