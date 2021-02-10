المشهد اليمني الأول

جرحى الثورة للاهمال

شهداء الثورة للنسيان

الثوار في خبر كان

تجار الثورة في احضان الاعداء

خونة ثورة 11 فبراير في فنادق العدو بن سعود، في شاليهات ومواخير لواط الاحتلال العثماني الجديد القديم في عاصمة الاحتلال البريطاني لندن، في شقق وشوارع عواصم خيانة التطبيع القاهرة وعمان الاردن، نزلاء في فلل وقصور ابوظبي ودبي السياحة الصهيونية.. لولي ولولو ولولوي بالعبرية.. ومع ذلك لازال صهاينة وقراصنة الثورة يتاجرون بدماء شهداء ثورة الشباب المغدورة.

ولا احد يتحدث عن شهداء ثورة 11 فبراير المغدورة والمسروقه والمنهوبه، ببساطة لان معظم الثوار مستقلين شباب، وليسوا من الحزبيين.. اعرف ذلك تماما وجيدا وممتاز.

كان جماعة خندق الاحزاب وخاصة حزب الاصلاح الاخواني مُتخندقين في خيام الاعتصام ويصرخون بالميكرفونات ..الله اكبر.. تكبير. بينما الشباب وشباب الثورة الثائر والمستقل في مقدمة المظاهرات ويدافعون وبصدور عارية عن ساحات الاعتصام ويتلقون الرصاص الحي ويسقطون جرحى وشهداء امام نظر كل العالم وتارة يسقطون دوخى بالقنابل المسيلة للدموع والهروات.

حقيقة لا احد يتحدث عنها.. وبعد كل ذلك وبالوسيط السعودي وبركة السفير الامريكي تم تقاسم السلطة بين الاحزاب والحزب الحاكم.. وشباب الثورة يتظاهرون و يتظاهرون بحق العلاج للجرحى امام مباني مقرات حكومة دولة الوفاق للسفير السعودي والمستشار الامريكي.

من متى كان الاخوان ثوار!؟ من متى كان الامريكي مع ثورات الشعوب المقهورة !؟ ومن متى كان السعودي ثائر وشرعية وجمهوري كمان !؟ ومن متى كان العثماني وطني ووو.. وهو من قسم اليمن الى شطرين بالاتفاق من الاحتلال البريطاني بمعاهدة مارس 1914م. ومن ومن ومن ومن حتى ينقطع النفس.

هل اعتذر البريطاني عن سنوات احتلاله لليمن ومحاولات طمسة للهوية اليمنية الجنوبية حتى نعتبرة مثال يحتذى به !؟

هل اعتذر الامريكي للعراق عن كذبة السلاح الشامل وتدمير شعب ومقدرات العراق وطباعة الديمقراطية الطائفية والعرقية العربية الكردية حتى نعتبر الامريكي نبراس للديمقراطية وحقوق الانسان !؟

وهل اعتذر العثماني عن جريمة ذبح اليمن الى شطرين حتى نعتبرهمانعتبره وعلم الكيان الغاصب لفلسطين يرفرف في سماء السلطنة الاردوغانية التي حللت حرام اللواط والسحاق !؟ وهل قام القطري والاماراتي بواجب طلقة رصاص للمجاهدين من المقاومة الفلسطينية حتى نعتبر الحمارات وغطر ممثلين للعروبة والاسلام.

وينحسب ذلك على جماعات التأسلم الوهابي والسلفي والاخواني جهاد ضد الداخل العربي والاسلام ولا جهاد ضد الغاصب اليهودي الصهيوني.. ثورة وربيع ضد الانظمة الجمهورية الوطنية ولا ربيع وثورة ضد الانظمة الملكية التي طبعها الاستعمار البريطاني ويحميها الامريكي وشقيقة الغاصب اليهودي.

يامحلا يامحلاك يا ثورة 11 فبراير 2011م

اصبحوا اليوم سمن على عسل من كنتم ضدهم ثائرين، اصبحوا بنعمة السعودي والاماراتي اخوان تحت قيادة الامريكي والبريطاني، فهم جيش وطني في مارب ومقاومة وطنية في تهامة وحتى حزام امني في عدن وحتى كتائب ابو العباس الارهابية في تعز.

ثورة 11 فبراير فعل ماضي ليس مبني على السكون بل فعل ماضي مكسور ومنصوب عليه. وثورة 21سبتمبر 2014م تجديد لكل الثورات اليمنية المقاومة للاستعمار البريطاني والرجعية السعودية وامريكا الامبريالية وانظم الحكم الباغية بالعائلات الحاكمة والتابعة للسعودي والامريكي والقادم اعظم بخيانة التطبيع.

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ابو جميل انعم العبسي

10 فبراير 2021م