المشهد اليمني الأول

التقى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي اليوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق ابهيجيت غوها. وفي اللقاء دعا عضو المجلس السياسي الأعلى، بعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه الانتهاكات اليومية التي تمارسها قوى العدوان والمرتزقة في الحديدة والتي يسقط جرائها ضحايا مدنيين.

وأكد محمد علي الحوثي، أن الطرف الأخر يماطل في تنفيذ التزاماته في إعادة الانتشار ومستمر في احتجاز سفن المشتقات النفطية وإغلاق ميناء الحديدة في إطار سياسة تجويع الشعب اليمني. فيما تطرق رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إلى الصعوبات القائمة على الأرض، وثمن عاليا الدعم الذي تتلقاه البعثة الأممية من القيادة السياسية في صنعاء لتثبيت وقف إطلاق النار.