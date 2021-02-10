المشهد اليمني الأول

أكد الكاتب العربي الكبير عبد الباري عطوان ان الطائرات الامريكية إف16 التي تقوم بقصف اليمن بصفة شبه يومية لا يمكن لها القيام بهذه المهمة دون مساعدة الحكومة الامريكية التي تعتزم وقف جميع مبيعات الاسلحة للسعودية كمقدمة لإنهاء الحرب.

ولفت إلى أن كل الحديث عن وقف الحرب مجرد كلام فقط للاستهلاك الدبلوماسي. وأضاف في مقالة له بجريدة رأي اليوم أن قصف مطار ابها الدولي لا يعدو كونه سبب للرد على تلك الغارات التي تستهدف محافظة مأرب.

وأشار إلى ان مطار أبها مقسم إلى قسمين قسم مدني والثاني حربي تنطلق منه الطائرات الحربية لقصف اليمن باعتباره الاضخم والاقرب إلى الحدود اليمنية 120 كيلومترا.. لافتا إلى الطائرات المسيرة اليمنية استهدفت الركن الحربي منه ودمرت عدة طائرات حربية وفق مصدر يمني عالي المستوى.

وأكد عطوان ان هجمات القوات المسلحة اليمنية بسلاح الجو المسير وسيلة ضغط لرفع الحصار، وإعادة فتح المطارات اليمنية ومطار صنعاء على وجه الخصوص، ووقف احتجاز سفن وقود وبضائع أخرى في ميناء الحديدة.