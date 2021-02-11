المشهد اليمني الأول

أطلقت هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي بالعاصمة اليمنية صنعاء، نداء استغاثة عاجلة لتوفير الوقود للهيئة لإنقاذ حياة المرضى في كافة الأقسام.

وحذرت الهيئة في بيان من توقف خدماتها خاصة في أقسام العنايات والعمليات والطوارئ والغسيل الكلوي، بسبب انعدام الوقود نتيجة أعمال القرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان.

وأشار البيان إلى أن الهيئة تعتمد بشكل كلي على المولدات الكهربائية، وأنها غير قادرة على توفير مادة الديزل لتشغيل المولدات .. مؤكداً أن أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود واحتجازها سيؤدي إلى كارثة صحية