المشهد اليمني الأول

أعلنت الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار اليوم بصنعاء إطلاق الموسم الثالث من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية للعام 2021م.

وتشمل المسابقة الوطنية كل من مجالات: الأتمتة والتحكم الصناعي، إنتاج الطاقة، الأجهزة والمعدات الطبية، ريادة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإنتاج والصناعات الزراعية، الصناعات الاستخراجية والمعدنية والكيميائية، والهندسة المدنية والمعمارية.

وأكدت الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكارأن المسابقة الوطنية تهدف إلى دعم وتطوير الإنتاج المحلي وتشجيع الشباب اليمني للاتجاه نحو الابتكار وتنمية المشاريع الصناعية.