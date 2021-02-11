المشهد اليمني الأول

سيّرت الهيئة النسائية بمحافظة البيضاء، اليوم الخميس، قافلة دعماً للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء عليها السلام. وخلال تسيير القافلة التي تحتوي على ملابس شتوية وبطانيات ومواد غذائية.

وأكدت رئيسة الهيئة النسائية بالمحافظة بشري المؤيد، أهمية دعم المرابطين في الجبهات للدفاع عن الوطن. وأشارت إلى أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وسيستمر البذل والعطاء لرفد جبهات الشرف والبطولة حتى تحقيق النصر.

فيما اعتبرت حرائر المحافظة القافلة أقل ما يمكن تقديمه لأبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الشرف والبطولة نظير التضحيات التي يقدمونها دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية. وأكدن أن جريمة اختطاف النساء في مأرب تفضح المرتزقة المتشدقين باسم الدين وتعرّيهم.