المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية عن انفجار عنيف نتج عن استهداف تجمعات للمرتزقة بجبهة الكسارة بصاروخ بالستي، أصيب هدفه بدقة، مخلفا ورائه سقوط أكثر من 50 قتيل بينهم قيادات وعشرات الجرحى كحصيلة أولية.

وأكدت المصادر باستهداف تجمعات قوات المرتزقة بينهم قيادات في جبهة الكسارة بصاروخ بالستي وقذائف مدفعيه ما تسبب في سقوط اصابات وخسائر بالعشرات. ويعتقد ان الاستهداف تم بشكل اساسي للتعزيزات القادمه من شبوه.

الإنفجار كان عنيف ونتج عنه خسائر بشرية فادحة، السبب الذي ادى الى هروع سيارات الإسعاف لمكان الإستهداف بجبهة الكسارة، ووجد الكثير من الجثث متفحمة.

مصادر اعلامية تابعة للمرتزقة، نسبت الإستهداف أنه بسبب خيانات كبيرة يتعرض لها فصائل المرتزقة بجبهات مأرب،وذلك برفع إحداثيات للجيش واللجان الشعبية بالعديد من الجبهات.

وكان من قتلى قادة مرتزقة العدوان زايد الشنيني الفضلي من أبناء محافظة أبين واصابه القائد ابو منيره المقرشي في اثر الإستهداف الصاروخي.