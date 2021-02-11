المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر سعودية، اليوم الخميس، عن اعتراض باليستي، استهدف قاعدة خميس مشيط في عسير السعودية. وقالت أن الباليـستي أطلقته القوات اليمنية.

ويبدو ان الباليـستي تم إطلاقه من الأراضي اليمنية، وذلك بالتزامن مع اشتداد المعارك في مأرب، لإيقاف طيران العدوان السعودي من التدخل في معركة مأرب وذلك بإسناد مرتزقته.

باليستي مأرب

على ذات السياق، أفادت مصادر قبلية عن انفجار عنيف نتج عن استهداف تجمعات للمرتزقة بجبهة الكسارة بصاروخ بالستي، أصيب هدفه بدقة، مخلفا ورائه سقوط أكثر من 50 قتيل بينهم قيادات وعشرات الجرحى كحصيلة أولية.

المصادر أكدت باستهداف تجمعات قوات المرتزقة بينهم قيادات في جبهة نخلا بصاروخ بالستي وقذائف مدفعيه ما تسبب في سقوط اصابات وخسائر بالعشرات. ويعتقد ان الاستهداف تم بشكل اساسي للتعزيزات القادمه من شبوه.