المشهد اليمني الأول

أقيمت اليوم في منطقة الخمسين بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم وقفة نسائية تنديداً بجريمة اختطاف مرتزقة العدوان للنساء بمحافظة مأرب، نظمها القطاع النسائي في المكتب الإشرافي بالمحافظة وإدارة توعية المرأة بمكتب الأوقاف.

واستنكرت المشاركات في الوقفة صمت المنظمات الحقوقية التي تتشدق بحقوق المرأة إزاء الانتهاكات التي ترتكبها قوى العدوان والمرتزقة. وأوضحن أن جريمة الاختطاف تؤكد السقوط القيمي والأخلاقي لمرتزقة العدوان، داعيات إلى إعلان النكف القبلي رداً على هذه الجريمة وتحرير مأرب والمحافظات المحتلة من دنس الغزاة والمحتلين.

وحمل البيان الوقفة نسائية المجتمع الدولي المسئولية الكاملة إزاء ما تتعرض له المرأة اليمنية من معاناة وممارسات إجرامية منذ ست سنوات في ظل مرأى ومسمع العالم. وطالب أحرار الأمة بالتضامن مع مظلومية الشعب اليمني وإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والضغط على تحالف العدوان والمرتزقة للإفراج عن النساء المختطفات.