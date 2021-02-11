المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، عن إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسر، وقال العميد سريع، أن الصاروخ الباليستي الذي استهدف قاعدة خميس مشسط من طراز جديد، ولم يكشف عنه سابقاً.

وأضاف سريع:يأتي هذا الاستهداف رداً على استمرار التصعيد الجوي والعسكري لقوى العدوان واستمرار الحصار على بلدنا.

وكان وسائل اعلام العدوان السعودي،اعلنت عن اعتراض صـاروخ باليستي على قاعدة خميش مشيط. دون تأكيد على الإعتراض، إذ في كل مرة يتم اطلاق باليستي يسرع ناطق تحالف العدوان المالكي باعلان الإعتراض.