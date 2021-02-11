المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب اليوم الخميس، عن انهيار كبير بصفوف المرتزقة اثر احتدام المعارك في جبهات مأرب، السبب الذي جعل حكومة المرتزقة تأتي بتعزيزات من المناطق الجنوبية محافظة شبوة وأبين لتغطية فراغات الخسائر البشرية للأيام الماضية.

وأكدت المصادر أن مجاميع المرتزقه الذين وصلوا من شبوه كتعزيزات للاخوان بمأرب بقيادة المرتزق محمد مبارك العولقي، تم حصدهم بصاروخ باليستي اثناء تجمعهم في نخلا بجبهة الكسارة. الإصابة كانت دقيقة خلفت ورائها أكثر من 50 قتيل وهروع سيارات الإسعاف الى منطقة الإستهداف.

على ذات السياق اكدت مصادر مطلعه في مأرب بان مرحلة الإنشقاقات في جبهات محيط مدينة مأرب قد بدأت في عدد من الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة التابعة للمرتزقة، وذلك بعد ان تهاوت خطوط النسق الدفاعي الاول والثاني في ميمنة وميسرة صرواح على اثر الهجوم المتواصل للجيش واللجان الشعبية وبأنساق متعدده.