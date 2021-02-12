المشهد اليمني الأول

صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على قرار يدعو لانسحاب جميع القواتِ الأجنبية من اليمن ووقف العدوان عليه.

ووفقاً لمصادر إعلامية فان مشروع قرارِ البرلمان الأوروبي يدعو إلى الانسحابِ الفوري لجميعِ القوات الأجنبية من اليمن مع تأكيدِه بأنّ لا حل للأزمة في اليمن إلا عبرَ مفاوضاتٍ بقيادة يمنية تشمل جميعَ مكوناتِ الشعب.

من جهتِه أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤونِ الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن حرب اليمن أصبحت مصدراً لزعزعة الاستقرار في منطقة برمتها متعهداً بـ”مواصلة الاتحاد الأوروبي العملَ لتحقيقِ السلام والاستقرار عبر الطريق الوحيد وهو الحل السياسي وبالتوافق بين كافة الأطراف”.