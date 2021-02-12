المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية اليوم الجمعة، عن احتدام مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية وقوات حكومة المرتزقة في عدة جبهات مأرب خلال الساعات الماضية، تأخذ جبهات صرواح كالكسارة النصيب الأكبر من المواجهات اثر تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية.

وأكدت المصادر، عن تحرير عدد من المواقع الجديدة بيد الجيش واللجان الشعبية في جبهة الكسارة بمنطقة نخلا بجبهات صرواح جنوب غرب مأرب، إضافة الى اطباق حصار منذ ساعات على عدد من أفراد مرتزقة العدوان في جبهة الكسارة نفسها.

كما أفادت المصادر عن أن اصوات انفجار القذائف تهز مدينة مـأرب اثر المواجهات بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان، إضافة الى تحليق مكثف لطيران العدوان على مختلف جبهات مأرب.

على ذات السياق، أكدت المصادر عن شن هجوم عنيف وواسع للجيش واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان بجبهة العلم، والتي تحادد جبهات شرق مـأرب.

وكان أعلن متحدث القوات المسلحة العميد سريع قبل ساعات، عن اسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع HC4 صينية الصنع، تابعة لطيران تحالف العدوان في مدغل بمأرب، وذلك بسلاح جديد لم يعلن عنه بعد.