المشهد اليمني الأول

شنت النائبة الديمقراطية الأمريكية الهان عمر هجوما شديد اللهجة على النظام السعودي مطالبة إياه بالتوقف عن حصار وتجويع وذبح المدنيين اليمنيين والتوقف كذلك عن قتل وتقطيع المنشقين (في إشارة إلى قتل الصحافي جمال خاشقجي).

وطالبت كذلك بإطلاق سراح الناشطات الحقوقيات اللاتي لازلن في السجون السعودية. وجاء هذا الهجوم من قبل النائبة الهان عمر على النظام السعودي في تغريدة عقّبت فيها على أول صورة للناشطة السعودية لجين الهذلول نشرتها أختها عقب الإفراج عنها, بعد قضائها أكثر من ألف يوم معتقلة في السجون السعودية.

وقالت الهان عمر معلقة على صورة لجين الهذلول: “هذه أخبار رائعة, كنا ندفع صوب هذا لوقت طويل، الآن يجب على المملكة العربية السعودية السماح لها بمغادرة البلد وإطلاق سراح الناشطات الحقوقيات اللاتي لازلن في السجن.”

وتابعت إلهان عمر قائلة: “على السعودية أن تتوقف عن قتل وتقطيع المنشقين، والتوقف عن السماح بالاغتصاب العرفي والتوقف عن حصار وتجويع وذبح الآلاف من المدنيين اليمنيين والتوقف عن تغذية أزمة المناخ والتمييز ضد الأقليات الدينية والتوقف عن السماح بالعبودية العصرية”.