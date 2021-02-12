المشهد اليمني الأول

شهدت عدد من مديريات محافظة الحديدة اليوم وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة للتنديد بجرائم العدوان وآخرها جريمة اختطاف النساء بمأرب. وندد المشاركون في الوقفات باستمرار جرائم العدوان وما يفرضه من حصار بري وبحري وجوي وأعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية.

واعتبروا اختطاف المرتزقة للنساء في مأرب، انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقيم والأعراف القبلية الأصيلة.. مؤكدين ضرورة التحرك الجاد لمواجهة مرتزقة العدوان إزاء ما يرتكبونه من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أخلاق ومبادئ الشعب اليمني.

وأشادوا بتحرك قبائل اليمن في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.. محملين الأمم المتحدة المسئولية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار ومنع دخول المشتقات النفطية والسفن الغذائية والدوائية.

وحيا المشاركون صمود الشعب اليمني وتضحيات وثبات الجيش واللجان في مختلف الجبهات.. مباركين الانتصارات التي يحققونها في مختلف الجبهات دفاعاً عن اليمن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.