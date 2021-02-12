المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي التابع للجيش واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، مشاهد إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع CH4 صينية الصنع تابعة لقوى العدوان.

وأظهرت المشاهد توثيق حراري للطائرة CH4 قبل استهدفها بصاروخ أرض جو في مديرية مدغل بمحافظة مأرب أدى لإصابتها بشكل مباشر وتحويلها إلى أشلاء.

وهذه تعتبر الطائرة الخامسة من نفس النوع التي يتم إسقاطها ففي الـ21 من ديسمبر 2020 تم إسقاط طائرة في مدغل بمأرب وفي 7/1/2020م أسقطت الدفاعات طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف ..

كما تم أسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في جيزان بتاريخ 29 أغسطس 2018، كما تم إسقاط طائرة أخرى من ذات النوع في 23 ديسمبر من ذات العام في محافظة صعدة.