المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية بمأرب، عن حالة مهولة من التوتر والخلافات والملاسنةالحاده، تعيشها قيادات مرتزقة العدوان المتواجدين بمدينة مأرب، مع صب تلك الحالة فوق المرتزق صغير بن عزيز نتيجة الإنهزامات المتتابعة بجبهات مـأرب.

وأفادت المصادر أن مصدر مقرب من المرتزقة وهو قيادي مرتزق يدعى علي بن حسن غريب، افاد ان الجميع من قيلدات المرتزقة مجمع على ان المعارك الحالية سببها الاول والأخير هو صغير بن عزيز.

ووأكدت المصادر ان القيادي المرتزق غريب، أضاف ان قيادات المرتزقة تحمل صغير بن عزيز سقوط كل المعسكرات بجميع جبهات مأرب، وأكد اصرارهم بوجوب على شرعية الفنادق اتخاذ قرارعزل صغير بن عزيز وتغييره اليوم قبل غد.

على ذات السياق، أفادت المصادر القبلية، عن تلهف كبير لأهالي مدينة مـأرب، باستقبال الجيش واللجان الشعبية، بوصفهم فاتحين مـأرب، والذي يدل على المعاناة التي تكبدها الآهالي من ميليشيا حسب الإصلاح في الأشهر الأخيرة. والتي كان آخرها اختطاف النساء من البيوت دون وجه حق.