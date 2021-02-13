المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر عن قيام القوات السعودية المتمركزة في معسكر تداوين شرق مدينة مأرب بسحب تدريجي لقواتها بالتزامن مع اشتداد المعارك في محيط المدينة.

وأوضحت المصادر ان دفعة من الجنود السعوديين غادرت معسكر تداوين اليوم على متن باصات خاصة متجهة عبر طريق العبر المؤدي الى منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.

وأشارت المصادر الى ان الإنسحاب يأتي بعد فرض قوات الجيش واللجان الشعبية طوق على مدينة مأرب من ثلاثة مسارات وهو مادفع قيادة تحالف العدوان لاستشعار الخطر القادم.

وذكر المصدر انه من المرجح ان تواصل القوات السعودية سحب جنودها خصوصا مع اشتداد المعارك.