المشهد اليمني الأول

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنها ستشطب “أنصار الله” من القائمة الأميركية السوداء للمنظمات الإرهابية، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقش، يوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، “الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب على اليمن“.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن المسؤولين حددا “سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية للحرب في اليمن”،

وسبق أن صنّف وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو الحركة على أنها منظمة إرهابية أجنبية، في الأيام الأخيرة لولاية إدارة دونالد ترامب، كما أدرج 3 قادة من “أنصار الله” على قائمة “الإرهابيين الدوليين”.

وفي السياق نفسة رحّب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بالتراجع عن قرار التصنيف، واصفاً إياه بأنه “أمر إيجابي”، ومشيراً إلى أن هذا الإعلان “يؤكد خطأ التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة”.

وتابع: “الأعداء والخصوم يشهدون بدفاع أنصار الله المشروع في معركة الدفاع عن الوطن والذود عن السيادة”.

وأوضح الحوثي أن اليمنيين ينتظرون “قرارات جديدة بإيقاف سلوك أميركا الخبيث باستمرار العدوان الحصار والحظر الجوي والبحري لموانئ الجمهورية اليمنية تهيئةً لخطوات السلام”.

وبالإضافة إلى إلغاء تصنيف “أنصار الله”، اتخذت الإدارة الأميركية الجديدة عدة قرارات بشأن الحرب في اليمن بينها إنهاء جميع أشكال الدعم للعمليات الهجومية السعودية، بما في ذلك تسليم الصواريخ الموجهة بدقة وتبادل المعلومات الاستخبارية.