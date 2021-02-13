المشهد اليمني الأول

نفذ سلاح الجو المسير اليوم السبت بعون الله عملية هجومية استهدفت هدفًا هامًا بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 محققا إصابة دقيقة .

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية تمت في مطار أبها الدولي ظهر اليوم السبت، وتأتي رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا .

وتأتي هذه العملية بعد أقل من 24 ساعة على استهداف سلاح الجو المسير مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بـ3 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله