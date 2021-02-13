المشهد اليمني الأول

أوضح رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ، أن العمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية والطيران المسير والقوة الصاروخية هي دفاعية بحتة وهي مستمر حتى يتوقف المعتدي عن عدوانه ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني.

وبين عبدالسلام أنه لا معنى لأي تصريحات مهما كانت إيجابية دون اتخاذ خطوات عملية على الأرض تقود إلى سلام حقيقي.

مطالباً بوقف العدوان والحصار على شعبنا حتى يتحقق السلام للجميع.

وكان قد نفذ سلاح الجو المسير اليوم السبت بعون الله عملية هجومية استهدفت هدفًا هامًا بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 محققا إصابة دقيقة .