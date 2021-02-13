المشهد اليمني الأول

ندد أبناء مديريات المخادر والقفر وحبيش بمحافظة إب بجريمة اختطاف النساء التي ارتكبها مرتزقة العدوان في مدينة مأرب.

وأكد أبناء المديريات الثلاث خلال لقاء قبلي أقيم اليوم السبت ، بمديرية المخادر أن اختطاف النساء يكشف مدى الانحطاط والسقوط الأخلاقي لقوى العدوان ومرتزقته.

وأكدوا أن هذه الجريمة النكراء تستوجب التحرك والحشد للجبهات لمساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان والدفاع عن الأرض والعرض.

وشدد بيان صادر عن اللقاء على التحرك السريع لرفد الجبهات وتحرير مأرب من دنس الغزاة والمرتزقة، والانتصار للمختطفات، مستنكراً استمرار التواطئ الأممي إزاء مثل هذه الجرائم بحق الشعب اليمني.

واعتبر البيان القرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية جريمة حرب تشارك فيها الأمم المتحدة ومنظماتها بصمتها المخزي

قبائل قيفه بالبيضاء تعلن النكف

وفي السياق نفسة أكد مشائخ ووجهاء وأعيان قبيلة الحطيمة بقيفه مديرية القريشية بمحافظة البيضاء الاستجابة لنكف مشائخ مأرب في اختطاف مرتزقة العدوان للنساء في محافظة مأرب.

وأعلنوا في لقاء قبلي اليوم السبت، النفير العام لرفد الجبهات بالمال والرجال ودعم الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، خاصة جبهة مأرب.

ولفتوا إلى وقوف قبائل الحطيمة وكافة قبائل البيضاء صفاً واحداً إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في معركة تحرير مأرب وكافة الأراضي المحتلة.