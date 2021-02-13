المشهد اليمني الأول

تصدر وسم (هاشتاغ) ” #مأرب_ترفض_ارهاب_الاخوان ” قائمة الوسم الاعلي تداولا في اليمن (ترند)، وذلك في ظل عودة معركة مأرب شمال شرقي اليمن، التي تعد المركز الاساس للتواجد السعودي الاماراتي في اليمن، الى الواجهة من جديد.

هذا وحققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة خلال الايام الماضية، واقتربت من دخول مدينة مأرب، وجاءت العمليات العسكرية المتواصلة في مـأرب برأي صنعاء نتيجة رصد تحركات مشبوهة وفي إطار الدفاع عن النفس والرد المشروع على استمرار تحالف العدوان في حصاره وأعماله العدائية بعدة مناطق وغاراته المتواصلة والمكثفة على مـأرب ومحافظات أخرى.

وحذرت قيادات في حكومة الانقاذ من استمرار جماعة الاخوان وداعميهم السعوديين بقطع الطرقات المتجهة نحو صنعاء من مـأرب، واعتقالهم مئات المسافرين والمواطنين في مدينة مـأرب بحجج واهية، وقالت إن التواجد السعودي والاعمال غير الانسانية التي يقوم بها المرتزقة في مأرب تحتم عليهم دخول المدينة وتحرير السكان من قبضة التحالف ومرتزقته.

واكد المغردون على مواقع التواصل ان قوات الجيش واللجان تواصل السير نحو تطهير وتحرير مـارب من أدوات تحالف العدوان، واكدوا رفضهم لوجود اي عميل يساند الإرهاب داخل اليمن، واشاروا الى ان الأخوان يرهبون المواطنين في مـآرب ويستخدمونهم كدروع بشرية ليوقفوا تقدم الجيش واللجان. وان حزب الاصلاح المدعوم سعوديا يمنع وصول المشتقات النفطية والغاز الى باقي المحافظات اليمنية.

وشدد المغردون على ضرورة دعم كافة قبائل مـأرب للجيش واللجان الشعبية من اجل الحفاظ على المواطنيين في مأرب من مليشيا الإصلاح الذين عمدوا على إذلال أهلها ونهب ثرواتها بما يخدم مصالحهم الشخصية.