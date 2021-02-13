المشهد اليمني الأول

فادت مصادر قبلية بمأرب، أن طيران تحالف العدوان استهدف تعزيزات قبلية، كانت في طريقها لمواقع مرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر أن الغارات استهدفت التعزيزات في منطقة الدشوش شمال غرب مأرب.

غارات طيران العدوان تسببت بمقتل وجريح العديد من التعزيزات القبلية عرف منهم الآتي:

قتلى غارات طيران العدوان

المرتزق مبخوت جابر بن عبود

المرتزق حمد عبد الحكيم جابر بن عبود

المرتزق محمد مبخوت بن عباد

المرتزق محمد مبخوت بن عباد

المرتزق ولد منصور محمد الأمير

وكان من جرحى غارات طيران العدوان

المرتزق بشير مبخوت عباد

المرتزق ولد عبد الله بن عبود