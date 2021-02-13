المشهد اليمني الأول

قال متحدث وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري إن الوزارة وجهاز الأمن والمخابرات تمكنا من القبض على خـلية إجرامية تابعة لما يسمى بتنظيم “القاعدة” التكفيري في مدينة البيضاء مكونة من 19 عنصرا.

وتابع متحدث الداخلية أن الخلـية الموقوفة تدار من دول العدوان ويتزعمها المجرم “حمزة محسن المشدلي” المكنى بـ “أبو صالح المشدلي”.

وأكد العجري أن دول العدوان أسندت إلى الخلـية الموقوفة تنفيذ عمليات إجرامية تستهدف أفراد الجيش واللجان في مدينة البيضاء عبر زرع وتفجير العبوات الناسفة وعمليات الاغتيال.

واختتم المتحدث باسم الداخلية تصريحه بتقديم الشكر والتقدير للمواطنين من أهالي محافظة البيضاء لتعاونهم مع الأجهزة الأمنية ودورهم الكبير في إلقاء القبض على هذه الخـلية.