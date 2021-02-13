المشهد اليمني الأول

أنهى صلح قبلي اليوم بقرية خداشة بمديرية خدير محافظة تعز قضية قتل المواطن أصيل محمد محمد ناجي الجندي، والذي استمرت القضية لأكثر من أربعة أعوام.

وفي الصلح أكدت الكلمات على التصالح ونبذ الفرقه والعصبيه والتشتت،و التلاحم والإصطفاف الوطني وتفويت الفرص على أعداء الوطن وتوجه الجميع نحو العدو الغادر الذي يسعى الى زرع الفتن والفرقه بين شعبنا اليمني.

وقد أعلن أولياء الدم عن العفو على الجاني لوجه الله الكريم ،واستجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله في لم الصف والتلاحم لمواجهه العدوان.

وأكد الجميع أن الأولوية هي في التفرغ لمواجهة العدوان ومرتزقته.