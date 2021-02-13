المشهد اليمني الأول

كرًم فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى محافظي المحافظات المبرزين في التقييم والحاصلين على مستويات جيدة على مستوى كافة المعايير للعام 2020م.

حيث جاءت محـافظة صنعاء بالمستوى الأول ممثلة بالمحافظ عبدالباسط الهادي، ومحافظة عمران في المستوى الثاني ممثلة بالمحافظ فيصل صغير جعمان ومحافظة حجة في المستوى الثالث ممثلة بالمحافظ هلال الصوفي.

ونالت أمانة العاصمة المرتبة الأولى على مستوى تنفيذ المشاريع المركزية، فيما حصلت محافظة تعز على المرتبة الأولى في عدد المشاريع المنفذة.

وحصلت محافظة البيضاء على المرتبة الأولى في حل القضايا الاجتماعية والصلح القبلي، وحصلت محافظة إب على المرتبة الأولى على مستوى تنفيذ برنامج الرؤية الوطنية المرحلة الأولى، ونالت محافظة الحديدة المرتبة الأولى على مستوى الانضباط والتعامل.

كما حصلت محافظة صعدة على المرتبة الأولى على مستوى التخطيط الحضري، فيما حصلت محافظة المحويت على المرتبة الأولى في الجانب التنموي الزراعي، ومحافظة ريمة على المرتبة الأولى على مستوى تنفيذ المشاريع المحلية.

ونالت محافظة ذمار المرتبة الأولى على مستوى تقديم الخدمات وحصلت محافظة الجوف على المرتبة الأولى في تنفيذ الموارد المحلية، وحصلت محافظة عمران على المرتبة الأولى على مستوى التدريب والتأهيل، ومحافظة حجة على المرتبة الأولى على مستوى تنفيذ الخطط والموازنات، وحصلت محافظة صنعاء على المرتبة الأولى على مستوى التحشيد.

ووجه المشاط كل مؤسسات الدولة أن تربط كل الاستحقاقات المالية بالتنفيذ في نهايته، وبهذه الطريقة ندفع المسؤولين في مؤسسات الدولة إلى مربع التنفيذ.. مؤكدا أن هنالك لجنة تعمل على مراجعة كل بند من بنود الخطط المقدمة سواء على مستوى السلطات المحلية أو على مستوى بقية مؤسسات الدولة..

وأضاف المشاط أن لجان التخطيط ستستمر في المراجعة حتى تصل إلى تعديلات جوهرية وفق التوجيهات من قائد الثورة والرؤية الوطنية لبناء الدولة.

حضر التكريم رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان وشؤون الخدمات الدكتور حسين مقبولي وشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد والشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ووزير الإدارة المحلية علي القيسي.