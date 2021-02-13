المشهد اليمني الأول

انتهت بتوجيه المدافع ورفع احداثيات وقتل نساء واطفال، حيث أفادت مصادر محلية في محافظة الجوف، بأن اشتباكات قبلية تابعة للمرتزقة اندلعت في صحراء اليتمة بمحافظة الجوف باتجاه صحراء الربع الخالي.

وذلك بين قبائل آل جعيد بقيادة المرتزق القيادي العسكري في قوات تحالف العدوان العميد “هادي حمران الجعيدي” المدعوم من ميليشيات الإصلاح، وبين قبائل ذو حسين بقيادة المرتزق العميد “خالد خرصان” قائد مايسمى اللواء السابع حدود” التابع لقوات التحالف العدوان.

وأوضحت المصادر، بأن المرتزق خرصان وجه مدفعية اللواء السابع بقصف منازل آل جعيد على رؤوس ساكنيها، فيما طالب المرتزق الجعيدي من ميليشيات الإصلاح برفع احداثيات لقيادة مواقع مدفعية “اللواء السابع”.

وكشفت المصادر، بأن الاشتباكات القبلية أدت إلى سقوط 6 قتلى من آل جعيد واصابة 2 أخرين، فيما لم يعرف حتى الأن عدد قتلى وجرحى قبائل ذو حسين.

واندلعت الاشتباكات بين القبيلتين، جراء رفض قبائل آل جعيد، استحداث موقع عسكري للواء السابع في مناطقهم.

‏وأكدت المصادر، عن قتل نساء واطفال من ال جعيد تم استهدافهم في منزل القيادي المنافق منصور حمران الجعيدي، وذلك عندما تم استهدافه من قبل المرتزق ذو حسين بخمس قذائف ار بي جي والذي تم تدميره بحسب المصدر بمن عليه حتى النساء والاطفال السبب الذي سيجعل من الصعب توقيف هذه الحرب.