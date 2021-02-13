المشهد اليمني الأول

أوضح رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم ، أن عودة أكثر من عشرين ألف من المغرر بهم رسالة في أن البقية سيعودون بكل تأكيد .. مشدداً على أهمية التواصل مع المغرر بهم ممن لا يزالون في صف العدو وتقديم النصح لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بصنعاء اليوم السبت ، برئاسة مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني، ضم رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم ومدير ديوان وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العوامي وعدداً من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر والكليات والقيادات العسكرية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز الأداء القتالي للمرابطين في مختلف الجبهات، بما يعزز من صمودهم في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة، وآليات استقبال العائدين إلى صف الوطن.

وأشار اللواء الحاكم إلى أن العدو والغزاة عبثوا بمأرب كما عبثوا بالساحة اليمنية كيفما أرادوا وبوسائل متعددة .. موضحاً أن المعركة ليست معركة عسكرية بحتة بل معركة في كافة الجوانب، تتطلب استخدام الوسائل المتاحة لإضعاف العدو والتأثير عليه.

وأضاف رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع أن المعركة اليوم هي معركة تحرير الأرض والإنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كما أنها معركة أخلاقية وتسامح وعفو وآداب .