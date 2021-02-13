المشهد اليمني الأول

بعث قائد الثورة السـيد عبد الملك بدر الدين الحوثي برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة الكبير سهل بن عقيل عضو هيئة الإفتاء ومفتي محافظة تعز.

وأكد السـيد عبد الملك أن العلامة سهل بن عقيل كان صوتا عاليا في وجه الوصاية الأمريكية على اليمن وتوج مسيرته بمواقفه الثابتة ضد العدوان الأمريكي السعودي على شعبنا

وأشار السـيد الى أن العلامة سهل بن عقيل كان بمواقفه شاهدا على دوره الكبير في جمع الكلمة ومواجهة العدوان

وفي السياق نفسة نعت دار الإفتاء اليمنية ورابطة علماء اليمن، اليمن والأمة الإسلامية في وفاة السيد العلامة سهل بن عقيل عضو هيئة الإفتاء، مضيفةً “العلامة المرحوم السيد سهل بن عقيل أمضى حياته عالما وفقيها ومجاهدا لا يخشى في الله لومة لائم وكانت له مواقفه المشرفة في مواجهة العدوان”