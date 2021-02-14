المشهد اليمني الأول

توقع مركز الأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبياً على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في نشرته الجوية، اليوم، أن الأجواء ستكون باردة على الأجزاء المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى مابين 2 ـ 7 درجات مئوية.

فيما ستكون الأجواء باردة نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة، حضرموت وغرب الجوف ومأرب وعلى المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى مابين 7 ـ 12 درجة مئوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشار الأرصاد إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى قوية تؤثر على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب حيث قد تصل إلى أكثر من 24 عقدة ، ما يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من درجات الحرارة المنخفضة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر و ارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 4.5 ، عمران : 5.8 ، صنعاء : 6.4 ، السدة : 8.6 ، إب : 9.2 ، سيئون : 9.4 .