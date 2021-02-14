المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن استهداف مطار أبها بعد ظهر اليوم الأحد بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة

واضاف العميد سريع ان هذا الاستهداف رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا.

وجدد العميد سريع تنبيه جميع المواطنين الابتعاد عن المـطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية.

سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من استهداف مطار أبها الدولي بعد ظهر اليوم الأحد بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 14, 2021