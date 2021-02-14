المشهد اليمني الأول

أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان أن الدعوات لوقف الحرب لا تزال إلى الآن مجرد دعوات دون خطوات ملموسة.

وقال الفريق الرويشان للمسيرة أنه إلى الآن الدعوات هي مجرد تصريحات، وهذه الدعوات تكررت خلال السنوات الماضية ونأمل أن تكون الدعوات الحالية لوقف الحرب بداية لوعي غربي.

وذكر أن التصريحات الأمريكية لا زالت لحد الآن في خانة التصريحات، وبيان الاتحاد الأوروبي كان أكثر تفصيلا، معربا في الوقت نفسه عن تثمينه لهذه الخطوات، مؤكدا أن البريطانيين يبحثون عن دور مستقل في اليمن، معبرا عن أمله في أن ألا تظل دعوات الاتحاد الأوروبي بيانات فقط.

وقال إن تعيين مبعوث أمريكي إلى اليمن إقرار أمريكي بصعوبة استكمال التدخل العسكري في اليمن

وأضاف أن تعيين مبعوث أمريكي إلى اليمن يظهر أن المسار العسكري لم يعد في صالح المحور الأمريكي، وصمود شعبنا له الدور الكبير في هذا الإقرار.

وأوضح الفريق الرويشان أن الحرب لا تزال مستمرة، والدعوات الأمريكية لم توقف الحرب لحد الآن، ونحن ندخل العام السابع من العدوان بروح معنوية عالية.

وعبر عن أمله في أن تكون دوافع الدعوات الغربية إنسانية ومتيقنة بأن الحل العسكري لن يصل إلى طريق في اليمن.

الفريق الرويشان للمسيرة: لا حل في اليمن إلا بالسلام بين اليمنيين وانسحاب القوات الأجنبية من أراضينا.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية في اتجاه السعودية لا تقارن بما يتعرض له الشعب اليمني يوميا من قصف وحصار، وما تقوم به القوات المسلحة هو ردٌ على العدوان بما هو متاح.

وقال إن قصفنا لأهداف معادية لا يمكن أن يكون معرقلا للسلام فهو يأتي في إطار الدفاع عن النفس.

وتابع: نحن لا نريد الحرب بل السلام الذي يحفظ سيادتنا واستقلال قرارنا، نحن نريد السلام المشرف العادل.