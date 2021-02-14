المشهد اليمني الأول

استعرضت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية القصة الكاملة لحصار قطر وكيف خسرت الإمارات في البداية والنهاية.

وقالت الصحيفة إن الأزمة مع قطر لم تضر أحداً بقدر ما أضرت بالإمارات التي كانت المحرّك وراء ذلك.

وذكرت الصحيفة أن الإمارات خسرت السياح والمستثمرين القطريين واهتزت الثقة بإمارة دبي وأصبح اقتصادها يواجه الانهيار.

وكان تم الإعلان عن مصالحة خليجية وإنهاء حصار قطر

في الخامس من الشهر الماضي بوساطة كويتية وأمريكية.

وفيما يلي النص الكامل لتقرير ال واشنطن بوست الأمريكية:

في عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر، مما أدى إلى نزاع إقليمي مع تداعيات جيوسياسية واسعة، أدى الخلاف إلى تقسيم المنطقة المنتجة للطاقة.

أظهر الضغط الأمريكي من أجل التوصل إلى قرار علامات النجاح في بداية عام 2021، عندما أعاد السعوديون فتح حدودهم البرية والجوية والبحرية مع قطر.

كيف بدأ النزاع؟

اندلعت الأزمة في عام 2017 عندما نشر قراصنة قصة في وكالة الأنباء القطرية نقلا عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني انتقاده للمشاعر المتصاعدة المعادية لإيران بعد زيارة للمنطقة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسرعان ما حذف المسؤولون القطريون التعليقات، ودعوا مكتب التحقيقات الفدرالي للمساعدة في التحقيق في الاختراق.

حيث اتهمت الصحف السعودية والإماراتية ورجال الدين قطر، وفي 5 يونيو من ذلك العام، قطعت الكتلة التي تقودها السعودية والإمارات العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

في ذلك الوقت، كانت هناك توقعات بأن الحكام سيحلون الخلاف فيما بينهم بهدوء، كما فعلوا نزاعًا مشابهًا قبل ثلاث سنوات، وبدلاً من ذلك، أصدرت المجموعة مطالب صارمة، ورفضت قطر الانصياع وزاد الخرق.

ما هو الخلاف حول؟

تشكو الرباعية من صداقة قطر مع إيران وتتهمها بدعم “الإرهاب” وكذلك جماعة الإخوان المسلمين، بينما ينفي قادة قطر بشدة دعم الإرهاب.

كيف انتشر التقسيم؟

امتد التنافس بين قطر وجيرانها من الغاز إلى ما وراء الخليج العربي. تجد البلدان نفسها على جانبي حرب بالوكالة في ليبيا.

لقد اقتربت قطر من تركيا، مما ساعدها على تجاوز الصدمة الأولية للحظر، وفي غضون ذلك، توترت علاقات تركيا مع دول الخليج الأخرى.

على سبيل المثال، نشرت الدولة قوات للقتال ضد القوات المدعومة من الإمارات في ليبيا، ونشرت معلومات تشير إلى تورط عملاء سعوديين في مقتل جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018.

ما مقدار الضرر الذي حدث؟

في عام 2016 آخر عام كامل قبل الحظر، بلغت تجارة قطر مع الإمارات 3.5 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية ومصر نحو 3.3 مليار دولار. هذا اختفى.

ساهم التراجع في الأعمال التجارية بين دول الخليج في تراجع أسعار العقارات وأثّر على النمو الاقتصادي، وروجت لهذه التحركات أثناء التعامل مع اضطرابات سلسلة التوريد وسط انتشار فيروس كورونا.

ما مدى انتشار التداعيات؟

لم يضر الخلاف بقطر فقط. فقدت الدول المقاطعة ولا سيما الإمارات السياح والمستثمرين من قطر وهز النزاع الثقة في دبي مركز الأعمال الإقليمي الذي تستخدمه العديد من الشركات كقاعدة لعملياتها في الخليج والشرق الأوسط الأوسع.

على نطاق أوسع، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من أن الخلاف قد أدى إلى تعقيد التعاون الأمني ​​في منطقة تستضيف قواعد أمريكية رئيسية وتعد مصدرًا مهمًا ومسارًا لإمدادات النفط العالمية.

هل كان كل هذا سوء فهم؟

لا ، لقد كان الصراع يختمر منذ سنوات.. مع ثرواتها النفطية والوصاية على أقدس الأماكن الإسلامية، اعتبرت السعودية نفسها منذ فترة طويلة الزعيم الطبيعي لمنطقة الخليج إن لم يكن الشرق الأوسط بأكمله.

منذ أن بدأت قطر في النمو من خلال صادرات الغاز الطبيعي قبل عقدين من الزمن، “أكدت استقلالها عن السعوديين وسعت إلى إقامة علاقات ودية مع إيران، التي تشترك معها في حقل غاز بحري ضخم”.

في غضون ذلك، أبرمت إسرائيل اتفاقات تطبيع مع الإمارات والبحرين في عام 2020.

كيف نجت قطر من المقاطعة؟

قطر هي واحدة من أغنى دول العالم، وقد أثبت اقتصادها مرونة، ذلك لأن البلاد فتحت ممرات شحن، استمرت مبيعات الغاز والنفط دون انقطاع.

صدمت السعودية قطر بإغلاق حدودها البرية الوحيدة، ووقف شحنات المواد الغذائية.

حرمت المجموعة المقاطعة حقوق الخطوط الجوية القطرية من التحليق، وتفاوضت مع إيران.

قطر التي انسحبت من منظمة أوبك في بداية عام 2019. ترسم أيضًا مسارًا مختلفًا عن جيرانها بشأن سياسة الطاقة، حيث ترتبط ثرواتها بشكل وثيق بالغاز الطبيعي.