المشهد اليمني الأول

لقى قيادي كبير في تنظيم القاعدة، مساء أمس السبت، مصرعه أثناء مشاركته مع قوات التحالف في المعارك التي تشهدها شمال مدينة مأرب.

وأشارت مصادر محلية في محافظة مأرب، إلى أن القيادي في تنظيم القاعدة “محمد سالم الطيابي” قتل بنيران الجيش واللجان الشعبية أثناء مشاركته بالقتال مع عدد كبير من عناصر التنظيم في صفوف قوات تحالف العدوان، في جبهة العلم شمال مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر، بأن الصريع “الطيابي” يعد أحد أبرز أمراء التنظيم الإرهابي في اليمن المطلوبين للولايات المتحدة.

ويمثل مصرع العديد أمراء التنظيم الإرهابي أثناء مشاركتهم بالقتال في صفوف التحالف، إحراجاً كبيراً لدول التحالف، لكونه يكشف عن مدى العلاقة المتينة التي تربط بين أمريكا والسعودية وعناصر التنظيمات الإرهابية.