المشهد اليمني الأول

في عملية هي الرابعة من نوعها على مطار أبها الدولي والخامسة في العمق السعودي منذ الأربعاء الماضي نفذ سلاح الجو المسير هجوماً نوعياً بنوعية وفاعلية السلاح المستخدم على اهداف هامة في المطار السعودي الذي تحول الى ثكنة عسكرية ومنطلقاً للطائرات الحربية لقتل الشعب اليمني وتدمير مقدراتهم على مدى الأعوام الماضية.

وفي اطار ذلك ، دعا متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ، المواطنين السعوديين مجددا إلى الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية.

وجاءت دعوة العميد سريع عقب اعلانه مساء اليوم الأحد ، استهداف مطار أبها الدولي بعملية عسكرية لسلاح الجو المسير بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2k.

وكان أمس السبت وأول أمس قد أستهدف سلاح الجو المسير مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بـ3 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله

فقد أصبحت الضربات الصاروخية والمسيرات اليمنية بفضل الله مستمرة ومتكررة على مطار أبها الدولي بشكل شبه يومي، ولا تستطيع السعودية حماية نفسها من غضب اليمنين، اذا ما أستمر العدوان والحصار.