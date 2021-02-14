المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، عن اشتداد المواجهات في هذه اللحظات بمعارك شرسة بين الجيش واللجان الشعبية وقوات مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر عن تحرير مواقع جديدة للجيش واللجان الشعبية، والتي كانت تحت سيطرة مرتزقة العدوان في الأيام الماضية.

كما أكدت المصادر، أن الجيش واللجان الشعبية، قطعت خطوط إمداد جبهة حساسة تابعة لقوات مرتزقة العدوان، وسط انهيارات غير مسبقة بصفوف المرتزقة. دون ذكر اسم الجبهة.

يشار الى ان المعارك مستعرة خلال هذه الساعات اكثر من اي وقت، والتي تتزامن مع تحرير مواقع جديدة، والذي عبر عنها المصدر، ان المواقع تتهاوى بشكل فضيع بأيدي الجيش واللجان الشعبية وسط انهيارات كبيرة، وصفت بأنها غير مسبقة في صفوف العدوان ومرتزقته.

وكان قد لقى القيادي في تنظيم القاعدة “همام محمد سالم الطيابي”، مساء أمس السبت، مصرعه مع العديد أمراء التنظيم الإرهابي أثناء مشاركتهم بالقتال في صفوف قوى تحالف العدوان في المعارك التي تشهدها شمال مدينة مأرب.