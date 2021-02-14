من معكسر كوفل بمأرب.. محافظ مأرب طعيمان: معركتنا لن تتوقف حتى تطهير آخر شبر من تراب الوطن

المشهد اليمني الأول

قام محافظ مـأرب علي محمد طعيمان اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى معسكر كوفل شمال غرب مدينة مأرب ، حيث إطلع على أحوال أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الصفوف الأمامية لجبهات العزة والكرامة.

ونقل طعيمان تحيات القيادة الثورية والسياسة لأبطال الجيش واللجان الشعبية وتهنئتهم بتطهير معسكر كوفل من دنس المرتزقة والعملاء ، مشيداً بالانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش واللجان الشعبية، في كافة الجبهات.

وأكد محافظ مأرب أن الانتصارات العسكرية التي تتحقق في مختلف المحاور القتالية على مشارف مدينة مـأرب لن تتوقف حتى تطهير آخر شبر من تراب الوطن الغالي، مبينا أن تطهير مدينة مـأرب بات وشيكاً جداً.