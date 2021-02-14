المشهد اليمني الأول

أوضح عبد الوهاب المحبشي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله إلى ما وصلت إليه المعارك الدائرة مع تحالف العدوان، من أجل إعادة مأرب إلى حضن الوطن اليمني وتحريرها من العدوان وبسط الطمأنية في أرجائها.

وفي حوار مع قناة العالم أكد عبد الوهاب المحبشي:”أن القوات اليمنية المشتركة حققت وتحقق انتصارات كبيرة، وإن المسألة هي مسألة وقت، ريثما يتم الإعلان عن الحسم، وعودة مأرب إلى حضن الوطن وتحريرها من قوات العدوان ومرتزقته.”

وأشار عبد الوهاب المحبشي:”صحيح أن المعركة حامية الوطيس نتيجة التدخل السعودي والأمريكي المباشر بغارات الطيران، ونتيجة استقدام الكثير من الآليات والمدرّعات والسلاح الثقيل على مستوى واسع في مختلف المناطق، وحشد آلاف العناصر المرتزقة ومع ذلك فإن قوات الجيش واللجان الشعبية، أثبتت بأنها تقوم بملاحم اسطورية في الميدان وجبهة القتال من أجل التعجيل بتحرير مأرب بشكل كامل، ليتم إعادة الإطمئنان إليها وتأمين أبنائها بشكل كامل، وتحريرها من قبضة الهيمنة الاجنبية وهيمنة المرتزقة والتكفيريين”.

وأضاف المحبشي:” الجيش واللجان الشعبية، لن يستهدفوا المدنيين لا في الداخل ولا في السعودية، وإن طيران العدوان يستهدف المرتزقة الذين يفرّون من المعارك في مأرب، وإن السعودية والإمارات جلبتا مرتزقة من المحافظات الجنوبية للقتال في مأرب”.

وكانت قد كثفت القوات اليمنية من عملياتها العسكرية في العمق السعودي، حيث استمرت بمهاجمة مناطق عسكرية في أبها وخميس مشيط، وأكدت أن هذه العمليات المستمرة، تأتي ردا على غارات تحالف العدوان وتصعيده العسكري واستمرار الحصار وتفاقم ازمة المشتقات النفطية الناتجة عنه.

وشدد المتحدث العسكري العميد يحيى سريع على استمرار العمليات الدفاعية حتى ايقاف العدوان، الى ذلك استمرت العمليات العسكرية الواسعة في محور الجوف ومارب.

وكان قد طمأن رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أهالي مدينة مارب قائلا إن عمليات الجيش واللجان لا تستهدف سوى المنخرطين عسكريا مع العدو الأجنبي، مؤكدا أن أهل مارب اهلهم، وقد عانوا كثيرا جراء سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته بتحويل مأرب إلى غرفة سوداء بالمظالم الفظيعة، ودعا المنخرطين عسكريا مع العدو الأجنبي للعودة لرشدهم وأن يدركوا أن تحالف العدوان يقاتل بهم لا لهم.

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