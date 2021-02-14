زامل ياجند ربي فوقهم فوقهم | أداء وألحان فرقة أنصار الله | “مونتاج+صوت+كلمات”

المشهد اليمني الأول
زامل فوقهم فـوقهم أداء وألحان فرقة أنصار الله كلمات أبو يوسف القاري
الكلمات
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بالله سيرنا مسارالهجوم
من كل جانب والخطى ثابته
في خط مارب حلقي يا الطقوم
حلف العماله قربت ساعته
ياجند ربي فوقـهم فـوقهم
يانصار ربي بعدهم بعدهم
كموم شنوها عليهم كموم
دكوا ذيول الشر وعصابته
يتجرعوا نار اللظى والسموم
بهجوم ما عين العدو شافته
تطهير مأرب فرض واجب لزوم
خطف النساء للحسم بوابته
واجب علينا بالمهمه نقوم
للعرض ويل اليد ذي طالته
ياجند ربي فوقـهم فــوقهم
يانصار ربي بعدهم بعدهم
حرام يتهنا المنافق ب نوم
وإلا يذوق المرتزق راحته
وجنود ربي والرجال القروم
في داخل الميدان طرادته
اتقسموهم ياالنشامى سهوم
تعويض بعد اللحظه الفايته
الشعب يترقب لزين العلوم
بنهاية الأنذال ذي باعته
ياجند ربي فوقـهم فـوقهم
يانصار ربي بعدهم بعدهم
طوفوا في الجوبه طواف القدوم
ونكسوا للمعتدي رايته
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