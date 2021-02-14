المشهد اليمني الأول

اعلنت وسائل الاعلام السعودية وصول جثمان الملازم أول فهد بن صالح صياح العنزي الذي قتل أمس الاحد في الحد الجنوبي الى مطار طريف.

وقالت وسائل الاعلام السعودية ‏ان الملازم اول فهد بن صالح العنزي احد منتسبي القوات ‎السعوديه المتواجده في محافظة ‎مأرب قتل خلال المواجهات العنيفة مع قوات الجيش واللجان الشعبية.

وقد قتل وجرح العشرات من مرتزقة العدوان السعودي بينهم قيادات ميدانية وأسر عدد آخر على أيدي قوات الجيش واللجان الشعبية اثر انكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان السعودي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل مراد في مارب شمالي اليمن وسط غارات مكثفة لاسناد المرتزقة.

وكان قد لقى القيادي في تنظيم القاعدة “همام محمد سالم الطيابي”، مساء أمس السبت، مصرعه مع العديد أمراء التنظيم الإرهابي أثناء مشاركتهم بالقتال في صفوف قوى تحالف العدوان في المعارك التي تشهدها شمال مدينة مأرب.

وتشهد محافظة مأرب استمرار المعارك نتيجة تقدم الجيش واللجان على أكثر من محور في المنطقة، حيث ادت تلك المعارك الى سقوط خسائر فادحة في صفوف المرتزقة وعتادهم.

واستهدفت القوات اليمنية مواقع المرتزقة بالصواريخ وبالطائرات المسيرة.

وتؤكد مصادر عسكرية، أن تطور الاحداث يشهد تسارعا حيث تشهد الجبهات في مأرب انهيارا واسعا لميليشيا العدوان.

هذا الانهيار المتسارع، قابله مناشدات من قوات المرتزقة لعدم السماح بسقوط مأرب، باعتبارها جبهة مصيرية، لجهة المستقبل وطاولة المفاوضات.