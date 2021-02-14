من هو العلامة سهل بن عقيل.. شاهد سيرته وشاهد ماذا أوصى أولادة وأبناء الشعب اليمني والامة العربية

المشهد اليمني الأول

الفقيد السيد العلامة سهل بن إبراهيم بن عقيل عضو الهيئة الاستشارية لرابطة علماء اليمن وعضو هيئة دار الإفتاء ومفتي محافظة تعز والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

العـلامة بن عقيل أحد أبرز العلماء المجاهدين والذي وهب حياته في خدمة التعليم والإفتاء ومقارعة الطغاة، فضلاً عن مواقفه الجهادية بالدعوة والعمل على مواجهة وطرد قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

الفقيد العلامة سهل بن عقيل له إسهاماته الكبيرة في مجالات العلم والإفتاء وإصلاح ذات البين وبصماته المشرفة خلال مسيرة حياته.. لقد جسد العلامة سهل بن عقيل خلال مسيرة حياته شخصية العالم المسلم الأصيلة، روحاً وعملاً وقيماً وموقفاً وفكراً ووعياً وأخلاقاً ومبادئاً وسلوكاً”.

رحيل العلامة بن عقيل خسارة للشعب اليمني بصورة خاصة والأمة الإسلامية بشكل عام، لما يمتاز به من مواقف جريئة وشجاعة في مقارعة الظلم ومناهضة العدوان والحصار ودحض ما يٌروج له علماء السوء ضد اليمن.

وكانت مواقف الفقيد بن عقيل في الاتجاه الصحيح، ولا أدل على ذلك من جهاده في مواجهة تحالف العدوان على اليمن“.

السيرة الذاتية والعملية في الفيديو..