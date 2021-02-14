المشهد اليمني الأول

وجه وزير الدفاع في حكومة المرتزقة، المرتزق محمد المقدشي بإيقاف رئيس هيئة الأركان العامة المرتزق صغير بن عزيز، وعدم التعامل مع توجيهاته وكذلك بعدم صرف أي مبلغ يوجه به بن عزيز.

وكشفت وثيقة جديدة عن حالة التخبط الذي تعيشه قيادة وزارة دفاع الفار هادي وتتضمن توجيهات المنافق المقدشي ومرسلة الى الدائرة المالية ورؤساء الدوائر والهيئات بالوزارة بعدم التعامل مع توجيهات بن عزيز، في إشارة الى اتهام بن عزيز بنهب ميزانية الجيش الوطني -حد زعمه-.

المصادر أكدت ان مثل هذه التوجيهات تكشف عن التخبط الذي تعيشه المؤسسة العسكرية في ظل الاتهامات المتبادلة وتحميل كل طرف سبب الانتكاسات الأخيرة في الجبهات التي تشهدها محافظة مارب والتي اوشكت على السقوط بيد الجيش واللجان الشعبية.

وجددت المصادر تأكيدها ان المرتزق صغير بن عزيز لن يتوقف عند هذه التوجيهات.

وتأتي هذه الحالة من التخبط والقلق والخلافات الحادة لدى فصائل المرتزقة بعد هزائم نكرى وانتكاسات ميدانية كبرى تتلقاها مليشيا العدوان في مأرب، ومع اقتراب الجيش واللجان الشعبية من مدينة مأرب التي أصبحت على وشك السقوط.

هذا وكان قد أكد الإعلامي المرتزق الموالي لتحالف العدوان “سالم المصعبي” أن الجيش واللجان الشعبية قاموا بقطع خط العرقوب، وسيطروا على أحد المواقع قرب قرية الزور شمال شرق مأرب.