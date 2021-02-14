المشهد اليمني الأول

أقدم مرتزقة إخوان تحالف العدوان، أمس، على إحراق منزل أحد المواطنين، ونهب عدد من المحلات التجارية في مدينة التربة بمديرية الشمايتين التابعة لمحافظة تعز المحتلة، انتقاماً لمصرع أحد مرتزقتها.

وأفادت مصادر خاصة أن مجاميع مسلحة تابعة للمرتزق حمود سعيد المخلافي، قامت بإحراق منزل المواطن محمد الزريقي، وتنفيذ عمليات نهب وسلب لعدد من المحلات التجارية وسط السوق المركزي بالتربة، على خلفية مصرع أحد عناصرها في الاشتباكات الفصائلية التي اندلعت بين مجاميع المرتزق حمود سعيد المخلافي، وما يسمى اللواء الرابع مشاة جبلي، الخميس الماضي.

وأضافت المصادر أن المجاميع المسلحة التابعة للمرتزق حمود المخلافي، وبدعم مما تسمى الشرطة العسكرية التابعة لمرتزقة إخوان تحالف العدوان، نفذت عمليات مداهمة واعتقال لعدد من المرتزقة التابعين لمايسمى اللواء الرابع مشاة جبلي.

يذكر أن الوضع لايزال متوتراً في مدينة التربة بتعز، وسط غضب شعبي واسع من أهالي المدينة، الذين يعانون من ممارسات مرتزقة إخوان تحالف العدوان.