المشهد اليمني الأول

علن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن استهداف مطار جدة ومطار ابها بسلاح الجو المسير صباح اليوم الاثنين.

وقال العميد سريع: بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطـاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين بطائرتي صماد3 وقاصف2k وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين.

وأضاف العميد سريع: تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني.

يشار إلى تعرض مطـار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط إلى هجمات يومية من القوات المسلحة اليمنية التي أكدت استمرارها بالهجمات حتى وقف العدوان ورفع الحصار.