المشهد اليمني الأول

أفادت وكالة “سانا” السورية، فجر اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

وأشارت الوكالة إلى أن “دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق”.

وقال مصدر في وزارة الدفاع السورية إنه “في تمام الساعة 1،18 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عـدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق”.

وتابع المصدر: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العـدوان وأسقطت معظمها”

وأشار مصدر أمني لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “قوات الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية بمحيط العاصمة دمشق”.

وأضاف المصدر أن “صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأراضي المحتلة أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، محاولة استهداف مواقع عسكرية سورية، لتتكفل الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لها وإسقاط معظمها”.

ويذكر أنه في 3 شباط/فبراير الجاري أفادت وكالة “سانا” السورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لصواريخ العدوان الصهيوني الذي استهدف المنطقة الجنوبية في سوريا. وسبق ذلك شنّ الكيان الصهيوني بالتعاون مع أميركا عدواناً مشتركاً على سوريا، في 13 كانون الثاني/يناير الماضي.