المشهد اليمني الأول

كشفت وزارة العدل اليوم، عن أسماء الأمناء الشرعيين المسحوبة تراخيصهم والمحالين إلى لجنة تأديب الأمناء في محافظة صنعاء.

وأهابت وزارة العـدل في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالمواطنين عدم التعامل مع المنتحلين لصفة الأمين الشرعي ومن تم سحب تراخيصهم من الدفعة الأولى.

وأوضحت أن أي محررات صادرة من الأمناء المنتحلين للصفة لن تقبل ولن يتم توثيقها وفقا للإجراءات القانونية.

ودعت وزارة العدل جميع المواطنين إبلاغ الجهات الأمنية عن إي شخص ينتحل صفة الأمين للمصلحة العامة.

هذا وضم البيان قوائم بأسماء الإمناء المسحوبة تراخيصهم و المحالين للتأديب بمحافظة صنعاء وعددهم 44 شخصا .

كشف بأسماء الأمناء المحالين إلى لجنة التأديب