المشهد اليمني الأول

وقعت شحنة طائرات إماراتية اليوم الأثنين، في قبضة مسلحي الإصلاح بمحافظة شبوة.

ونقلت مصادر إعلامية، أن مليشيا الإصلاح استولوا على ناقلات إماراتية على متنها 10 طائرات مسيرة، كانت في طريقها إلى معسكر بلحاف.

وأضافت المصادر أن الإمارات أرسلت شحنة الطائرات المسيرة من مطار الريان، تم اعتراضها من قبل مليشيا الإصـلاح في نقطة النجيبة الواقعة على طريق شبوة ـ حضرموت، واقتيادها إلى معسكر “القوات الخاصة”، التابع للإصلاح.

وأوضحت أن القوات السعودية التي كانت ترافق الناقلات، سلمت شحنة الطائرات الإماراتية، مليشيا الإصـلاح، دون أي اعتراض على قرار مصادرة الشحنة.

وتسعى الإمارات استعادة محافظة شبوة النفطية، بعد طرد مسلحي الإصـلاح “مليشيا “النخبة الشبوانية” من مدينة عتق عاصمة المحافظة في أغسطس 2019م.